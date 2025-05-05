Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:52, 5 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады объяснил угрозы Зеленского

Дубинский: Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию своего американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«После подписания договора о минеральном разграблении Украины, Зеленский активно тестирует, что ему будет за это позволено со стороны США. Введение санкций против оппозиционных блогеров — один из элементов. Угроза ударить по параду в Москве на 9 Мая — из других», — рассказал парламентарий.

Дубинский считает, что цель у этих действий — проверить, нравится ли теперь Зеленский Трампу.

Ранее Александр Дубинский заявил, что Украине грозит катастрофа, если Владимир Зеленский примет повторное участие на президентских выборах и одержит там победу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ведут новое наступление на Курскую область. Подорваны мосты, на границе завязались тяжелые бои

    Ученые создадут сумку из кожи динозавра возрастом 66 миллионов лет

    Временный поверенный в делах США прибыла на Украину

    На Украине подтвердили приближение российских войск к Днепропетровской области

    Полицейские задержали направившего на них ружье россиянина

    Раскрыта тайна австрийской мумии

    Собянин рассказал о темпах роста экономики Москвы

    Юбилейный парад в честь легендарного велосипедиста пройдет в Астрахани

    Российский самолет прервал посадку из-за лисы на взлетной полосе

    Российская певица раскритиковала концерты американских рэперов в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости