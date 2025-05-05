Депутат Рады объяснил угрозы Зеленского

Дубинский: Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию своего американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«После подписания договора о минеральном разграблении Украины, Зеленский активно тестирует, что ему будет за это позволено со стороны США. Введение санкций против оппозиционных блогеров — один из элементов. Угроза ударить по параду в Москве на 9 Мая — из других», — рассказал парламентарий.

Дубинский считает, что цель у этих действий — проверить, нравится ли теперь Зеленский Трампу.

Ранее Александр Дубинский заявил, что Украине грозит катастрофа, если Владимир Зеленский примет повторное участие на президентских выборах и одержит там победу.