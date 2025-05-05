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10:06, 5 мая 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял миф об одном недуге словами «я лично вам морочил голову»

Мясников заявил, что не всем нужно принимать статины при повышенном холестерине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о повышенном холестерине. Выпуск с объяснением специалиста, связанным с этим недугом, доступен на платформе «Смотрим».

«Мы, врачи, я лично вам морочил голову на протяжении многих лет, когда говорил: "Повышенный холестерин — пейте статины. Они снижают риски инфарктов, инсультов на 30-40 процентов, колоссально, ура". А потом все оказалось не так однозначно», — высказался Мясников.

По словам доктора, повышенный холестерин может быть вызван неожиданными причинами, например проблемами с щитовидной железой. В этом случае прием статинов приведет к плохому самочувствию пациента, в частности вызовет мышечную слабость.

Кроме того, подчеркнул врач, на решение о том, назначать ли человеку статины, будет влиять его образ жизни и другие показатели здоровья. В случае, если у пациента нет вредных привычек, а уровень сахара в крови и артериальное давление в норме, то принимать препараты такому человеку при высоком холестерине не нужно, констатировал Мясников.

Ранее доктор сравнил скорую помощь в Москве и Нью-Йорке. Мясников заявил, что в российской столице бригада неотложной помощи пребывает на место быстрее, чем в американском городе.

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