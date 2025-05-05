Доктор Мясников развеял миф об одном недуге словами «я лично вам морочил голову»

Мясников заявил, что не всем нужно принимать статины при повышенном холестерине

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о повышенном холестерине. Выпуск с объяснением специалиста, связанным с этим недугом, доступен на платформе «Смотрим».

«Мы, врачи, я лично вам морочил голову на протяжении многих лет, когда говорил: "Повышенный холестерин — пейте статины. Они снижают риски инфарктов, инсультов на 30-40 процентов, колоссально, ура". А потом все оказалось не так однозначно», — высказался Мясников.

По словам доктора, повышенный холестерин может быть вызван неожиданными причинами, например проблемами с щитовидной железой. В этом случае прием статинов приведет к плохому самочувствию пациента, в частности вызовет мышечную слабость.

Кроме того, подчеркнул врач, на решение о том, назначать ли человеку статины, будет влиять его образ жизни и другие показатели здоровья. В случае, если у пациента нет вредных привычек, а уровень сахара в крови и артериальное давление в норме, то принимать препараты такому человеку при высоком холестерине не нужно, констатировал Мясников.

Ранее доктор сравнил скорую помощь в Москве и Нью-Йорке. Мясников заявил, что в российской столице бригада неотложной помощи пребывает на место быстрее, чем в американском городе.