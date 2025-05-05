Глава Дагестана привел полную картину нападения на полицейских в Махачкале

Глава Дагестана Меликов подтвердил смерть двух полицейских в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов привел полную картину нападения на полицейских в Махачкале и подтвердил смерть двух силовиков. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в Telegram.

Как рассказал чиновник, на сотрудников полиции напали, когда те выполняли «повседневные обязанности». «[Напавшие] завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями», — сообщил он. Меликов добавил, что власти Дагестана сделают все, чтобы поддержать семьи полицейских, ставших жертвами нападения.

О перестрелке в Махачкале стало известно в понедельник, 5 мая. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по полицейским. Первые минуты нападения боевиков попали на видео.