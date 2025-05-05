Глава престижного музея смешал алкоголь с лекарствами и разделся на рейсе в Европу

CBS News: Глава Чикагского института искусств разделся на рейсе в Германию

Глава Чикагского института искусств смешал перед полетом алкоголь с рецептурными лекарствами и разделся на рейсе в Европу. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел 18 апреля на борту самолета авиакомпании United Airlines, летевшего из Чикаго, США, в Мюнхен, Германия. По данным источника, после того как директор одного из крупнейших и самых престижных художественных музеев в США Джеймс Рондо оголился во время полета, на борт пришлось вызвать полицию.

После произошедшего руководство Чикагского института искусств заявило, что начато независимое расследование, на время которого глава учреждения добровольно ушел в отпуск.

Рондо является президентом и директором института искусств с 2016 года. Его зарплата составляет более 1 миллиона долларов (около 81,4 миллиона рублей) в год, выяснили журналисты.

Ранее другой пассажир этой же американской авиакомпании смешал лекарство с алкоголем и устроил дебош в самолете. Мужчина потерял над собой контроль, начал вести себя неподобающе и помочился на своем сиденье и в проходе лайнера.

