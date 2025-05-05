Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:31, 5 мая 2025Экономика

Китай нашел способ обойти импортные пошлины Трампа

FT: Китайские экспортеры стали поставлять товары в США через третьи страны
Вячеслав Агапов

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китайские экспортеры стали «отмывать» свой экспорт, поставляя товары в США через третьи страны. О найденном способе обойти импортные пошлины, которые ввел американский президент Дональд Трамп, сообщает Financial Times (FT).

Чтобы скрыть истинное происхождение товаров, компании из КНР стали помечать их как произведенные в других странах. В китайских соцсетях стали массово распространять рекламу фирм, которые предоставляют услуги по перерегистрации продукции. Так, в сети Xiaohongshu предлагают помощь экспортерам в доставке товаров в Малайзию, где они получат новый сертификат происхождения, а затем отправятся в США.

«В последнее время мы наблюдаем резкий рост числа случаев, когда наша страна используется в качестве обходного пути для товаров, чтобы избежать различных тарифов и ограничений из-за изменений в торговой политике правительства США. Мы обнаружили множество случаев, когда происхождение китайских товаров выдавалось за корейское», — заявили в Таможенном агентстве Южной Кореи.

Материалы по теме:
Китай нанес США ответный удар в торговой войне. Как противостояние отразится на России?
Китай нанес США ответный удар в торговой войне.Как противостояние отразится на России?
9 апреля 2025
«Люди начали паниковать». Почему Трамп сперва объявил миру торговую войну, а потом сдал назад?
«Люди начали паниковать».Почему Трамп сперва объявил миру торговую войну, а потом сдал назад?
10 апреля 2025

В то же время приток товаров из Китая вызвал тревогу в соседних странах, опасающихся стать перевалочными пунктами для торговли. Так, Министерство промышленности и торговли Вьетнама призвало усилить контроль за происхождением сырья и комплектующих и предотвратить выдачу поддельных сертификатов. В Таиланде также объявили о мерах по ужесточению контроля за происхождением товаров, отправляемых в США, чтобы предотвратить уклонение от уплаты пошлин.

Суммарные пошлины США на импорт из Китая достигают 145 процентов. КНР, в свою очередь, ввела обратные тарифы в размере 125 процентов, но на некоторые ввозимые товары пошлины обнулили. Кроме того, Китай предостерег торговых партнеров от попыток поддаться давлению Трампа, направленному на изоляцию Пекина в рамках противостояния с Вашингтоном.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о подготовке к «реальной войне» с Европой. Когда может начаться конфликт?

    В Конгрессе США резко осудили сделку с Украиной

    Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре

    В Госдуме отреагировали на опубликованное Зеленским изображение с горящим Кремлем

    Турист захотел сделать селфи у Колизея и упал спиной на металлический штырь

    Актриса Ирина Старшенбаум в откровенном наряде снялась для журнала

    Драка во дворе во время эвакуации из взорвавшейся квартиры в Москве попала на видео

    МВД назначило проверку из-за помогавших обманывать бойцов СВО в Шереметьево полицейских

    В Киеве признали усталость мира от украинского конфликта

    Израиль одобрил план по оккупации сектора Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости