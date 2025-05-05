Китай нашел способ обойти импортные пошлины Трампа

FT: Китайские экспортеры стали поставлять товары в США через третьи страны

Китайские экспортеры стали «отмывать» свой экспорт, поставляя товары в США через третьи страны. О найденном способе обойти импортные пошлины, которые ввел американский президент Дональд Трамп, сообщает Financial Times (FT).

Чтобы скрыть истинное происхождение товаров, компании из КНР стали помечать их как произведенные в других странах. В китайских соцсетях стали массово распространять рекламу фирм, которые предоставляют услуги по перерегистрации продукции. Так, в сети Xiaohongshu предлагают помощь экспортерам в доставке товаров в Малайзию, где они получат новый сертификат происхождения, а затем отправятся в США.

«В последнее время мы наблюдаем резкий рост числа случаев, когда наша страна используется в качестве обходного пути для товаров, чтобы избежать различных тарифов и ограничений из-за изменений в торговой политике правительства США. Мы обнаружили множество случаев, когда происхождение китайских товаров выдавалось за корейское», — заявили в Таможенном агентстве Южной Кореи.

В то же время приток товаров из Китая вызвал тревогу в соседних странах, опасающихся стать перевалочными пунктами для торговли. Так, Министерство промышленности и торговли Вьетнама призвало усилить контроль за происхождением сырья и комплектующих и предотвратить выдачу поддельных сертификатов. В Таиланде также объявили о мерах по ужесточению контроля за происхождением товаров, отправляемых в США, чтобы предотвратить уклонение от уплаты пошлин.

Суммарные пошлины США на импорт из Китая достигают 145 процентов. КНР, в свою очередь, ввела обратные тарифы в размере 125 процентов, но на некоторые ввозимые товары пошлины обнулили. Кроме того, Китай предостерег торговых партнеров от попыток поддаться давлению Трампа, направленному на изоляцию Пекина в рамках противостояния с Вашингтоном.