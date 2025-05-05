Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

Песков: Президент Путин 5 мая встретится с мэром Москвы Собяниным

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 мая, встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В середине дня из разных двусторонних бесед, которые у президента запланированы, будет мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

1 мая Путин принял в Кремле вице-премьера ОАЭ Сейфа Бен Заида Аль Нахайяна. На встрече также присутствовал глава российского Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев. «

До этого Путин о Собянин общались 20 апреля в ожидании возвращения крестного хода, который проходил в ходе пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.