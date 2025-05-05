Ле Пен высказалась об итогах первого тура выборов в Румынии

Ле Пен назвала итоги первого тура выборов президента Румынии бумерангом для ЕС

Итоги первого тура выборов президента Румынии стали бумерангом для руководства Европейского союза (ЕС). Об этом заявила глава парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в соцсети X.

«Румыния только что вручила [главе Еврокомиссии] госпоже [Урсуле] фон дер Ляйен очень хороший бумеранг», — написала она.

Ранее стало известно, что лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии с результатом 40,96 процента голосов. Второе место занял независимый кандидат и мэр Бухареста Никушор Дан (20,99 процента голосов), а третье — лидер правящей коалиции Крин Антонеску (20,1 процента).