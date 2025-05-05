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17:37, 5 мая 2025Мир

Ле Пен высказалась об итогах первого тура выборов в Румынии

Ле Пен назвала итоги первого тура выборов президента Румынии бумерангом для ЕС
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Итоги первого тура выборов президента Румынии стали бумерангом для руководства Европейского союза (ЕС). Об этом заявила глава парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в соцсети X.

«Румыния только что вручила [главе Еврокомиссии] госпоже [Урсуле] фон дер Ляйен очень хороший бумеранг», — написала она.

Ранее стало известно, что лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии с результатом 40,96 процента голосов. Второе место занял независимый кандидат и мэр Бухареста Никушор Дан (20,99 процента голосов), а третье — лидер правящей коалиции Крин Антонеску (20,1 процента).

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