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20:20, 5 мая 2025Ценности

Мадонна с бельем напоказ пришла на день рождения 29-летнего возлюбленного

Мадонна с бельем напоказ пришла на 29-летие возлюбленного Акима Морриса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @madonna

Американская певица Мадонна в откровенном наряде появилась на 29-летии возлюбленного, футболиста Акима Морриса. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя исполнительница с кружевным бельем напоказ пришла на вечеринку в честь дня рождения спортсмена вместе со своими детьми — Мерси, Стеллой и Эстере. Знаменитость надела прозрачную блузку и атласные брюки, дополнив образ солнцезащитными очками, серьгами-кольцами и браслетами.

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При этом волосы Мадонна уложила волнами, а на губы нанесла ярко-красную помаду. На одном из размещенных фото она позировала в обнимку с именинником, который был одет в белую футболку и синие спортивные брюки.

В январе Мадонна показала фото в мини-юбке и удивила фанатов. Поклонники обратили внимание на моложавую внешность Мадонны, о чем написали в комментариях под постом.

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