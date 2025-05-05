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07:14, 5 мая 2025Россия

Минобороны отчиталось о сбитых в Подмосковье дронах

Минобороны: За ночь ПВО уничтожили 26 БПЛА, из них четыре над Подмосковьем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника над Московской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Помимо Подмосковья, пять беспилотников сбили над Калужской областью, еще 17 уничтожили над территорией Брянской области, добавили в оборонном ведомстве.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы России поразили ударами артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов военные аэродромы и предприятия в 158 районах Украины.

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