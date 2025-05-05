Российский фондовый рынок ускорил падение

Индекс Мосбиржи подошел к отметке 2800 пунктов впервые с середины апреля

В начале торгов в понедельник, 5 мая, на российском фондовом рынке ускорилось падение, начавшееся неделей ранее. Индекс Мосбиржи приблизился к отметке 2800 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 2804 пункта. В последний раз ниже индикатор находился 16 апреля. Индекс российских гособлигаций RGBI также падает до отметки 107,16 пункта.

В начале прошлой недели индекс Мосбиржи поднимался выше 3050 пунктов. Таким образом, за четыре торговые сессии показатель теряет уже около семи процентов.

Основными причинами стали отсутствие позитивных геополитических новостей и новое снижение цен на нефть, которые сегодня опускаются ниже 59 долларов за баррель. Это обстоятельство связано с новыми планами ОПЕК+ по увеличению добычи нефти выше ожиданий.

Также инвесторы на фоне последний заявлений официальных лиц США пересматривают вероятность скорого завершения боевых действий на Украине и снятия санкций с России. В частности, накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что может одобрить новый пакет антироссийских санкций из-за несговорчивости Москвы.