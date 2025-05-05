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10:34, 5 мая 2025Культура

Монеточка решила закрыть ИП в России

Mash: Уехавшая за границу певица Монеточка решила закрыть ИП в РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mikhail Frolov / Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова; внесена Минюстом в реестр иноагентов), которая в 2022 году переехала с супругом в Литву, решила прекратить предпринимательскую деятельность в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, бизнес артистки занимался деятельностью в области искусств — оформлением концертов и контрактов. Отмечается, что в прошлом году Гырдымова открыла новую компанию в Литве. «Компания, зарегистрированная в Вильнюсе, указана оргом ее концертного тура», — говорится в сообщении.

В октябре Монеточку объявили в розыск. Сообщалось, что ее разыскивают по статье УК. Других подробностей не приводилось.

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