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09:35, 5 мая 2025Экономика

Москвичей предупредили о заморозках и снеге

Тишковец: Москву ожидают заморозки и снег на текущей неделе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

На текущей неделе в Москву могут вернуться заморозки и снег. Об этом жителей и гостей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН».

По словам метеоролога, в Московском регионе ожидается не по сезону прохладная погода. В понедельник, 5 мая, температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов, также возможны кратковременные дожди. В ночь на вторник в столице похолодает до 0-минус 3 градусов, в Подмосковье — до минус 1-плюс 4 градусов. Может выпасть снег, но снежный покров не образуется.

Всю неделю температура будет держаться в диапазоне от 0 до плюс 5 градусов ночью и плюс 7-плюс 12 градусов днем.

Ранее Тишковец спрогнозировал, что тепло наступит в Москве только в середине мая.

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