На девятом этаже дома на юго-западе Москвы после тушения пожара заметили черный дым

РИАН: Дым виден на девятом этаже дома на юго-западе Москвы, где потушили пожар

На девятом этаже дома на юго-западе Москвы после тушения пожара заметили черный дым, об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента, дым шел из окна на последнем этаже, когда возгорание ликвидировали. Открытого огня не было.

В этот момент на крыше находились спасатели. Через десять минут дым начал ослабевать, отмечает агентство.

Пожар произошел в многоэтажке на юго-западе Москвы на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая, ему предшествовал мощный взрыв. Причиной возгорания назвали взрыв газа. Жертвами происшествия стали два человека, в больницу попали пятеро жильцов, в том числе дети.

