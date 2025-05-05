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02:06, 5 мая 2025Россия

На девятом этаже дома на юго-западе Москвы после тушения пожара заметили черный дым

РИАН: Дым виден на девятом этаже дома на юго-западе Москвы, где потушили пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал «112»

На девятом этаже дома на юго-западе Москвы после тушения пожара заметили черный дым, об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента, дым шел из окна на последнем этаже, когда возгорание ликвидировали. Открытого огня не было.

В этот момент на крыше находились спасатели. Через десять минут дым начал ослабевать, отмечает агентство.

Пожар произошел в многоэтажке на юго-западе Москвы на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая, ему предшествовал мощный взрыв. Причиной возгорания назвали взрыв газа. Жертвами происшествия стали два человека, в больницу попали пятеро жильцов, в том числе дети.

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