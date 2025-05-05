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02:03, 5 мая 2025Забота о себе

Названа польза кофе для пожилых

Профессор Олтхоф: Кофе способствует здоровому старению
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кофе предотвращает появление мышечной слабости у пожилых и способствует здоровому старению. Об этом рассказала профессор кафедры медицинских наук из Университета Врие в Нидерландах Маргрет Олтхоф, пишет The Sun.

Эксперт рассказала, что работала над исследованием, в котором участвовали более 1100 человек старше 55 лет. По ее словам, оно показало, что у участников, которые каждый день пили одну-две чашки кофе риск мышечной слабости был на 64 процента ниже, чем у тех, кто совсем не употреблял напиток.

Олтхоф отметила, что назвать точную причину такого эффекта невозможно. Она предполагает, что польза кофе объясняется антиоксидантами, которые содержатся в напитке. «Наши результаты подчеркивают возможную связь между ежедневным употреблением кофе и снижением риска слабости в пожилом возрасте. Таким образом, потребление кофе может способствовать здоровому старению», — резюмировала исследовательница.

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