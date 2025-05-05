Названо возможное имя нового Папы Римского

CNN: Нового Папу Римского могут звать Лео или Иннокентий

Новый Папа Римский возможно захочет взять имя Лео или Иннокентий. Об этом CNN заявил доцент кафедры истории католицизма в Центре католических исследований Даремского университета Лиам Темпл.

По словам Темпла, первое имя отсылает к Папе Льву XIII, который был известен своей преданностью социальной справедливости, справедливой оплате труда и безопасным условиям труда, второе имя связанно с Иннокентием XIII, который стремился искоренить коррупцию.

Эксперт добавил, что подходящими именами, в случае избрания Понтифика с Глобального Юга, могут стать Геласий, Мильтиад или Виктор, которые все были родом с африканского континента.

«После X века принятие папами нового имени стало обычной практикой после их избрания, поскольку папы из таких стран, как Франция и Германия, принимали более итальянские по звучанию имена, чтобы подражать своим предшественникам», — пишет CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп в шутку заявил о готовности стать новым Папой Римским. Он отметил, что у него нет каких-либо предпочтений в вопросе кандидатуры на пост главы католической церкви.