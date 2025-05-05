Обвиненный в домогательствах Депардье снимется в новом фильме

BFMTV: Жерар Депардье снимется в новом фильме после обвинений в домогательствах

Актер Жерар Депардье снимается в новом фильме «Она смотрела, не замечая больше ничего». Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

По данным источника, в данный момент Депардье задействован в съемках на Азорских островах. Режиссером фильма стала Фанни Ардан — подруга актера, выступившая в его поддержку в суде по делу о домогательствах. Продюсер картины Ана Пиньян заявила, что проект полностью португальского производства станет «кинематографической поэмой о любви и памяти».

Как отмечает BFMTV, в последние годы Депардье стал изгоем в киноиндустрии из-за обвинений в насилии над двумя женщинами. Предполагаемые эпизоды произошли в 2021 году, во время производства ленты «Зеленые ставни». На слушаниях в суде Парижа 76-летний актер отрицал обвинения, но признал, что случайно схватил за бедра одну из пострадавших.

Французская прокуратура запросила для Депардье 18 месяцев условного срока, а также штраф в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей). Кроме того, прокурор потребовал обязать артиста пройти принудительное психологическое лечение и внести его в реестр лиц, которые совершили сексуальные преступления. Решение будет вынесено 13 мая.