Павлик из России станет министром миграции в Германии

Уроженка России Павлик займет пост министра по вопросам миграции в Германии

В новом правительстве Германии пост государственного министра и уполномоченного федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции займет уроженка России и представительница Социал-демократической партии (СДПГ) Натали Павлик. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте партии.

Павлик родилась в поселке Восток Тюменской области. В 1999 году ее семья переехала в Германию по программе репатриации. Она является депутатом бундестага по избирательному округу Веттерау I, федеральная земля Гессен, с 2021 года.

В 2022 году Павлик стала уполномоченным Федерального правительства Германии по вопросам репатриантов и национальных меньшинств.

Ранее стало известно, что Борис Писториус останется на посту министра обороны в новом правительстве Германии. Отмечается, что СДПГ получит семь министерских портфелей в правительстве, как и Христианско-демократический союз.