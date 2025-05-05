По факту нападения на Надежду Кадышеву началась проверка

В Ивановской области полиция начала проверку после нападения на Надежду Кадышеву

В Ивановской области полиция начала проверку по факту нападения на народную артистку России Надежду Кадышеву во время концерта. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк отметила, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

30 апреля в полицию сообщили о нападении неизвестной женщины на исполнительницу сразу после завершения концерта. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как одна из поклонниц взобралась на сцену в момент, когда опускался занавес. Женщина с букетом подлезла под него и прорвалась к Кадышевой. Известно, что россиянка успела схватить артистку за шею. После ее задержали и доставили в отдел полиции.