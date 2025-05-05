Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:29, 5 мая 2025Силовые структуры

По факту нападения на Надежду Кадышеву началась проверка

В Ивановской области полиция начала проверку после нападения на Надежду Кадышеву
Варвара Митина (редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Ивановской области полиция начала проверку по факту нападения на народную артистку России Надежду Кадышеву во время концерта. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк отметила, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

30 апреля в полицию сообщили о нападении неизвестной женщины на исполнительницу сразу после завершения концерта. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как одна из поклонниц взобралась на сцену в момент, когда опускался занавес. Женщина с букетом подлезла под него и прорвалась к Кадышевой. Известно, что россиянка успела схватить артистку за шею. После ее задержали и доставили в отдел полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью

    В Кремле прокомментировали соглашение Украины и США по недрам

    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    В Кремле ответили на вопрос об участии военных КНДР в параде Победы в Москве

    В Кремле оценили слова Трампа о проведении встречи с Путиным в мае

    Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 9 Мая

    В Европе признали сложность отказа от российского газа по причине форс-мажора

    Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

    Джиджи Хадид показала фото интимного момента с Брэдли Купером

    Принц Гарри узнал о подготовке покушения на себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости