В Госдуме отреагировали на заявление о подготовке к войне с ЕС фразой из песни

Депутат Чепа: Россия всегда должна быть готова к отражению любой атаки

Россия всегда должна быть готова к отражению любой атаки, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заявление редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко о том, что Москве стоит подготовиться на случай возможного конфликта с Европейским союзом (ЕС).

Была такая песня, в ней были слова: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!». Поэтому мы должны быть всегда готовы к любому отражению атаки. Так это было в Советском Союзе, так это должно быть сейчас Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«В определенное время после распада Советского Союза западные страны приложили очень много усилий для того, чтобы военный потенциал нашей страны значительно ослаб. Многие политики в стране делали заявления, что у нас все хорошо, что мы дружим со всеми, что нам не нужно тратить деньги на вооружение. Это неправильно было. Потому что в любом случае стратегия развития НАТО была построена на определенном противнике. И противник был выбран — Россия», — отметил Чепа.

По словам депутата, учитывая это обстоятельство, Россия всегда должна быть готова к агрессивным действиям НАТО.

«Тем более альянс усиленно приближался к нашим границам. Он увеличился с 91-го года в два раза. И постоянно увеличивался бюджет этого союза. На сегодняшний день мы понимаем, что так и будет продолжаться», — добавил он.

Также политик напомнил, что ведущие экономисты Германии, говоря о спаде экономического развития, спаде индустриального развития, отмечали, что страну может вытащить из этой ситуации только одно направление — развитие военно-промышленного комплекса.

«Для этого они, так же как и ряд других европейских стран, предполагали, что Европе необходимо увеличивать свой военно-промышленный комплекс и вооружаться не за счет американского оружия, а за счет собственного оружия. Сегодня они это развивают. Кроме этого, сегодня европейцы рассматривают в качестве живой силы под это оружие Украину и ВСУ. Поэтому мы должны, ориентируясь на это, всегда быть готовыми», — заключил Чепа.

Ранее Коротченко заявил, что в ближайшие несколько лет российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) должен усилить свои позиции на фоне подготовки ЕС к войне. Он напомнил, что страны ЕС активно переводят свою экономику на военные рельсы, так что России важно сохранять лидерство в производстве современного вооружения.