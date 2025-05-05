В России высказались о подготовке к «реальной войне» с Европой. Когда может начаться конфликт?

Аналитик Коротченко: ОПК России должен быть лидером из-за подготовки ЕС к войне

В ближайшие несколько лет российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) должен усилить свои позиции на фоне подготовки Европейского союза (ЕС) к войне. Об этом заявил редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, Москве стоит подготовиться на случай возможного конфликта с Европой. Он напомнил, что в данный момент страны ЕС активно переводят свою экономику на военные рельсы, так что России важно сохранять лидерство в производстве современного вооружения.

Фактически это происходит в режиме подготовки к реальной войне между Россией и Европой, которую западные аналитики ожидают к 2030 году Игорь Коротченко редактор журнала «Национальная оборона»

В качестве основных шагов Коротченко призвал увеличить производство баллистических ракет средней дальности и средств противовоздушной и противоракетной обороны.

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На Западе оценили шансы Европы в возможной войне с Россией

Перевооружение вряд ли поможет странам Евросоюза, так что в потенциальном военном конфликте с Россией у них нет шансов. Своим мнением на этот счет поделился аналитик Алекс Крайнер.

Европа способна перевооружиться, но и в этом случае даже чудо не поможет победить в столкновении с Россией Алекс Крайнер военный аналитик

По его словам, европейские страны слишком долго зависели от Вашингтона и его оружия. Он добавил, что у Европы нет хорошей армии, которая была бы в состоянии вести полноценные бои.

Крайнер подчеркнул, что в случае реального военного столкновения ЕС предстоит с нуля разрабатывать критически важные системы. Аналитик напомнил, что, помимо этого, процесс милитаризации еврозоны усложняется высокой стоимостью производства оружия и техники — России это обходится в 16 раз дешевле.

Европу назвали препятствием на пути к миру на Украине

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что сейчас Европа является основным препятствием на пути к миру на Украине.

По его словам, вклад европейских стран в обороноспособность Киева серьезно усугубляет конфликт. «Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое. (…) Нам нужно заткнуть Европу любым способом», — подчеркнул специалист.

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Он выразил уверенность, что именно Евросоюз следует считать ответственным за развязывание конфликта. Риттер отметил, что американская сторона в данный момент активно старается склонить Украину к диалогу с Россией, однако страны Европы делают вид, что вообще никак не связаны с кризисом. «И это ошибка. Украина и Европа виноваты в начале конфликта», — заключил бывший разведчик.