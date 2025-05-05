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07:05, 5 мая 2025Мир

В США назвали препятствие на пути к миру на Украине

Экс-разведчик Риттер назвал Европу препятствием на пути к миру на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Европа становится большим препятствием на пути к миру на Украине. Об этом он высказался на YouTube.

Риттер назвал Европу препятствием на пути к миру на Украине и подчеркнул, что ее участие усугубляет конфликт. «Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое. <…> Нам нужно заткнуть Европу, любым способом», — сказал он.

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Экс-разведчик объяснил, что это уже произошло с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп не позволил Макрону присутствовать на его встрече в Ватикане с украинским главой Владимиром Зеленским.

Ранее бывший полковник армии США Дуглас Макрегор призвал США принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру с Россией. По его словам, некоторые деятели в Вашингтоне хотят продолжить конфликт с Россией для защиты интересов США и якобы украинской демократии.

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