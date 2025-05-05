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13:43, 5 мая 2025Экономика

Покинувший Россию автогигант столкнулся с падением продаж

Reuters: Продажи Volvo Cars упали в апреле на 11 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Randall Hill / Reuters

В апреле 2025 года продажи Volvo Cars рухнули на 11 процентов, до 58 881 автомобиля. Об этом сообщило агентство Reuters.

Кроме того, данный автогигант, контрольный пакет акций которого принадлежит китайской Geely, объявил, что продажи его электрических автомобилей упали на 32 процентов. Что касается гибридов, то здесь снижение оценивается в 16 процентов.

Отмечается, что Volvo Cars сейчас испытывает сильное давление тарифов президента США Дональда Трампа. Компания пытается добиться снижения расходов и при этом продолжить продавать автомобили американским потребителям. Кроме того, Volvo надеется завоевать еще и китайских клиентов, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны местных автопроизводителей, которые предлагают более доступные электромобили.

Ранее сообщалось, что руководство этого концерна снизит на 1,86 миллиарда долларов операционные расходы на фоне падения глобального спроса на свои автомобили. Кроме того, ожидаются массовые сокращения сотрудников.

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