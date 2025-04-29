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11:13, 29 апреля 2025Экономика

Ушедший из России автогигант резко сократит расходы из-за падения спроса

Volvo Car сократит расходы на 1,86 миллиарда долларов из-за падения спроса
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Руководство концерна Volvo Car, принадлежащего китайскому автогиганту Geely, резко сократит операционные расходы на фоне падения глобального спроса на свои автомобили. Об этом заявил генеральный директор ушедшей из России компании Хакан Самуэльссон, его слова приводит Bloomberg.

Масштабная программа экономии, к реализации которой приступает концерн, подразумевает урезание расходов на 18 миллиардов шведских крон (примерно 1,86 миллиарда долларов по актуальному курсу). Эти меры, скорее всего, приведут к сокращению штата сотрудников автогиганта. Кроме того, руководители Volvo в рамках реструктуризации бизнеса отказались от финансовых прогнозов на 2025 и 2026 год.

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Одним из поводов снизить траты для совета директоров концерна стало в том числе резкое ужесточение таможенной политики президента США Дональда Трампа. Речь идет о повышении импортных пошлин США на произведенные за рубежом автомобили и комплектующие к ним. С начала апреля таможенные ставки на эти категории продукции поднялись до 25 процентов от рыночной стоимости. «Тарифы сильно беспокоят нашу компанию», — пояснил Самуэльссон.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о рассмотрении руководством Volvo варианта с наращиванием выпуска автомобилей на своем американском заводе, расположенном в Южной Каролине. Отмечалось, что подобная мера поможет концерну снизить растущие издержки из-за таможенных барьеров США. В качестве еще одной меры противодействия импортным пошлинам Самуэльссон назвал возможный перенос в Соединенные Штаты производство одной из выпускаемых концерном моделей.

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