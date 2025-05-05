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08:04, 5 мая 2025Ценности

Популярная 64-летняя актриса вышла в свет в платье с глубоким декольте

64-летняя актриса Джулия Луи-Дрейфус вышла в свет в платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jesse Grant / Getty Images for Disney

Популярная американская комедийная актриса Джулия Луи-Дрейфус появилась на премьере фильма «Громовержцы» в Лос-Анджелесе в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

64-летняя знаменитость вышла в свет в черном макси-платье с глубоким декольте, подчеркивающим ее формы. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Кроме того, звезда надела открытую обувь на высоких каблуках. Свой образ она завершила серебряными украшениями, укладкой и макияжем.

В октябре 2023 года актриса Джулия Луи-Дрейфус раскрыла подробности своей борьбы с раком груди. По словам артистки, она узнала о диагнозе в 2017 году.

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