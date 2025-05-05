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13:04, 5 мая 2025Россия

Появились подробности о погибшей во время взрыва в Москве женщине

Знакомая погибшей при взрыве женщины сообщила, что они дружили семьями
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Знакомая погибшей во время взрыва на улице Генерала Тюленева в Москве женщины рассказала подробности ее жизни. Она сообщила, что женщину звали Наталья и они долгие годы дружили семьями, передает портал «Страсти».

Собеседница издания заметила, что они с Натальей вместе водили детей в детский сад. «Они (дети — прим. «Ленты.ру») росли вместе с рождения. Мы дружили. Гуляли вместе с детьми постоянно, занимались организацией всего, что связано с детским садом. Общались в целом тесно», — вспомнила она.

По словам знакомой погибшей, в момент взрыва женщина была в квартире вместе с детьми. В результате случившегося не стало не только Натальи, но и ее старшего сына и ее матери. Двум другим детям семейства удалось спастись. Собеседница портала подчеркнула, что ушедшая из жизни запомнилась многим соседям активисткой и отзывчивым человеком.

Ранее жительница дома на Генерала Тюленева в Москве рассказала, что взрывной волной вышибло все двери. По ее словам, слетевшие с петель двери повредили большую часть мебели в комнатах.

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