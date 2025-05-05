Президент «Динамо-Владивосток» прокомментировал избиение футболиста клуба

Президент «Динамо-Владивосток» Сандлер об избиении игрока Мухина: Инцидента нет

Президент клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер высказался об инциденте с избиением футболиста Антона Мухина. Его комментарий приводит «Чемпионат» со ссылкой на интервью Telegram-каналу «Перехват».

По словам Сандлера, никакого инцидента нет. Он заявил, что «19-летний субъект футбола» Мухин написал заявление в органы по рекомендации своих агентов.

«Соответственно, оценку всему этому уже пусть дают органы (...), у которых есть справки, экспертизы. Которые знают, что до того как сходить и сказать, что сотрясение — перед этим целый день человек тренировался, бил головой мячи на тренировке. Все под видеокамерой», — рассказал свою версию Сандлер.

Об избиении Мухина Сандлером стало известно 9 апреля. В результате происшествия футболист попал в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

В 2016 году Сандлер был признан виновным в мошенничестве при получении выплат в баскетбольном клубе «Спартак-Приморье», которым он руководил. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.