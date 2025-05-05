Пьяный пассажир домогался стюардессы у туалета самолета

Пьяного пассажира авиакомпании IndiGo задержали после посадки за домогательства к стюардессе у туалета самолета. Об этом пишет издание The Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел 2 мая на рейсе из Дели в Ширди, Индия. Мужчина, имя и национальность которого не указаны, находился на борту в состоянии алкогольного опьянения. После того как он неподобающим образом прикоснулся к бортпроводнице, она сообщила об этом коллегам, и к самолету вызвали сотрудников службы безопасности после приземления.

В аэропорту Ширди пассажира задержали и доставили в полицейский участок. Дальнейшая его судьба не раскрывается.

Ранее другая стюардесса попала в больницу в Индии и подверглась там изнасилованию. Когда женщина находилась в реанимации, сотрудник технической службы госпиталя надругался над ней на глазах у двух медсестер.

