Раскрыты последствия атаки дронов на Подмосковье

В Подольске при атаке дронов повреждения получили дома и машины жителей

В подмосковном Подольске в результате падения обломков дронов повреждения получили дома и машины. Последствия атаки раскрыли в администрации городского округа.

«Над микрорайоном Климовск и поселком Сосновый Бор сегодня ночью [5 мая] была отражена атака беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По данным администрации, никто из жителей не пострадал, а автомобили и жилые здания получили незначительные повреждения. К местам происшествий уже направили экстренные службы.

«Будет проведена оценка ущерба и оказана необходимая помощь», — заключили в администрации городского округа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевших на столицу беспилотников. Речь шла о четырех дронах.

