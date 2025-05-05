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20:00, 5 мая 2025Спорт

«Россия 25» проиграла Белоруссии со счетом 7:8

«Россия 25» по хоккею проиграла Белоруссии со счетом 7:8 в овертайме
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Команда «Россия 25» по хоккею проиграла сборной Белоруссии в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 8:7 в пользу Белоруссии в овертайме. Решающую шайбу забросил нападающий Виталий Пинчук.

В мае команда «Россия 25» проведет матчи против сборных Казахстана и Белоруссии. Встречи пройдут с 1 по 8 мая и состоятся в Астане, Тольятти и Минске.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025.

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