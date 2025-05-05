Россия ударила по украинскому военному аэродрому и ремонтному предприятию

МО: ВС РФ поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома и предприятие

Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома на Украине, а также по ремонтному предприятию авиационной промышленности. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Они же поразили склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 142-х районах боевых действий.

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны, помимо этого, перехватили четыре управляемые авиабомбы JDAM и столько же снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в зоне специальной военной операции было перехвачено 123 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Днем ранее, 4 мая, российские военные также отчитывались о поражении инфраструктуры военных аэродромов и предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Под удар также тогда попали цеха производства и места хранения БПЛА.