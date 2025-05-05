Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 5 мая 2025Россия

Россия ударила по украинскому военному аэродрому и ремонтному предприятию

МО: ВС РФ поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома и предприятие
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома на Украине, а также по ремонтному предприятию авиационной промышленности. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Они же поразили склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 142-х районах боевых действий.

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны, помимо этого, перехватили четыре управляемые авиабомбы JDAM и столько же снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в зоне специальной военной операции было перехвачено 123 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Днем ранее, 4 мая, российские военные также отчитывались о поражении инфраструктуры военных аэродромов и предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Под удар также тогда попали цеха производства и места хранения БПЛА.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью

    В Кремле прокомментировали соглашение Украины и США по недрам

    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    В Кремле ответили на вопрос об участии военных КНДР в параде Победы в Москве

    В Кремле оценили слова Трампа о проведении встречи с Путиным в мае

    Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 9 Мая

    В Европе признали сложность отказа от российского газа по причине форс-мажора

    Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

    Джиджи Хадид показала фото интимного момента с Брэдли Купером

    Принц Гарри узнал о подготовке покушения на себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости