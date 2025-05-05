Россиянам рассказали о вредных сочетаниях продуктов

Врач Чемова: Жирная праздничная еда приводит к процессам брожения в кишечнике

Очень большая нагрузка приходится на пищеварительную систему в период праздников и застолий, это связано как с перееданием в целом, так и с различными сочетаниями продуктов, рассказала аллерголог-иммунолог Ульяна Чемова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что некоторые сочетания продуктов оказывают агрессивное действие на слизистую кишечника, ферментную систему. Она уточнила, что особенно осторожными надо быть людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, страдающим сахарным диабетом, имеющим аллергопатологию.

«Чрезмерное употребление в пищу продуктов, богатых углеводами, приводит к процессам брожения в кишечнике и вздутию, болям в животе. К такой еде относятся фрукты, особенно бананы, финики, виноград, а также бобовые, капуста, квас, дрожжевая выпечка и другие. При обильном употреблении красных сортов мяса и их производных, например, колбас, в кишечнике происходят процессы гниения», — предупредила эксперт.

Вещества, образующиеся при распаде белков, становятся причиной интоксикации организма врач Ульяна Чемова

Врач посоветовала избегать употребления в пищу одномоментно большого количества продуктов с избытком жиров. К ним она отнесла жирное мясо, жирную соленую рыбу, сыры, орехи, колбасы, торты и десерты с жирным кремом, так как это создает дополнительную нагрузку на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, приводя к болям в животе, отрыжке, вздутию, частому жидкому стулу заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее терапевт Лопатин перечислил чаще всего обостряющиеся на майских праздниках болезни. Главной причиной недомоганий врач назвал резкую смену рациона.