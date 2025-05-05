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08:52, 5 мая 2025Россия

Российские военные поразили склад и ремонтную мастерскую ВСУ в Краматорске

МО: ВС РФ поразили склад с боеприпасами и ремонтную мастерскую ВСУ в Краматорске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие при помощи беспилотников «Герань-2» поразили склад с боеприпасами и ремонтную мастерскую Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ поразили склад с боеприпасами и ремонтную мастерскую подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Кроме того, российские военные атаковали пункт временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.

Ранее об ударе по зданию Службы безопасности Украины в Краматорске сообщал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он уточнил, что место атаки оцепили. Рогов добавил, что украинские военные пытаются скрыть потери.

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