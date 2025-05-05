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08:22, 5 мая 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили пункт управления связью ВСУ в ДНР

ТАСС: ВС России уничтожили пункт управления связью 23-й ОМБр ВСУ в Комаре
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Российские войска ударом фугасной авиабомбы ФАБ-500 уничтожили пункт управления связью 23-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Комар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Комаре ударом ФАБ-500 уничтожен пункт управления связи 23-й бригады», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в результате атаки потери украинских войск составили до 20 человек личного состава.

Ранее российские войска в Запорожье поразили завод по ремонту бронетехники ВСУ. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, на заводе производили детали для дронов, а также непосредственно их собирали.

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