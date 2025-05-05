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09:16, 5 мая 2025Россия

Российский боец СВО рассказал о неожиданной находке при обустройстве позиций в Артемовске

Бойцы СВО при обустройстве позиций в Артемовске нашли медаль ветерана ВОВ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине при обустройстве позиций в Артемовске нашли медаль ветерана Великой Отечественной войны и вернули его правнуку. О неожиданной находке рассказал военнослужащий бригады имени Святого Георгия Союза добровольцев Донбасса с позывным Всадник в эфире «Россия 24».

«Медаль принадлежала одному из участников еще той войны, дело которой мы продолжаем», — обозначил участник СВО.

С его слов, награда была утеряна много лет назад. После обнаружения при оборудовании одной из позиций подготовки к наступлению на Часов Яр ее сразу же передали командованию, после чего она попала в военно-политический отдел бригады.

Родственников ветерана — красноармейца Никиты Прокофьевича Орла — удалось найти в Новосибирске. Они рассказали, что их родственник обладал множеством наград.

«Это лишь одна из наград, которая осталась. Он воевал за победу, за то, чтобы не быть порабощенными фашистами, чтобы все было хорошо», — сказал правнук ветерана.

Ранее разминирующий Курскую область военный рассказал о подвиге прадеда-сапера во времена Великой Отечественной войны. По его словам, прадед был ранен, но, несмотря на это, сумел доползти до стратегически важной точки, обезвредить минные поля и обеспечить нашим войскам успешный переход в наступление.

Вот это да!
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