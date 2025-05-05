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14:44, 5 мая 2025Россия

Российский школьник загорелся на шашлыках и получил ожог трети тела

В Красноярском крае школьник получил ожог 35 процентов тела на шашлыках
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В селе Богучаны Красноярского края 14-летний школьник получил ожог трети тела в результате происшествия на шашлыках. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, 3 мая подросток приехал в гости к старшей сестре, и они решили пожарить мясо во дворе частного дома. Чтобы разжечь мангал, девушка использовала специальную жидкость, однако бутылка с ней вспыхнула и вылетела из рук россиянки, а содержимое брызнуло на ее брата. В результате мальчик загорелся.

Что послужило причиной происшествия, не уточняется. Как пишет канал, в реанимации у школьника диагностировали ожог 35 процентов поверхности тела первой и третьей степени. Оценка его состояния врачами не приводится.

Ранее в Ивановской области школьник выпал с балкона, который сам же и поджег. Как стало известно, отец мальчика уложил его спать и ушел в магазин, оставив одного. Однако ребенок проснулся и решил поиграть, поджигая бумагу, но не уследил за огнем.

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