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14:23, 5 мая 2025Экономика

Шансы Китая справиться с потерей американского рынка оценили

CNBC: Переориентация Китая на внутренний рынок обернется глубокой дефляцией
Кирилл Луцюк

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Если китайские экспортеры, лишившиеся американского потребителя, перенаправят продажи на внутренний рынок Китая, то для их страны это обернется погружением в еще более глубокую дефляцию. Об этом сообщил канал CNBC.

Оно напомнило, что, по словам заместителя министра торговли Шэна Цюпина, огромный внутренний рынок Китая — это важнейший буфер для экспортеров, который поможет им противостоять внешним потрясениям. Однако есть мнение, что приток товаров со скидкой, предназначенных для рынка США, подорвет прибыльность местных компаний, что, в свою очередь, будет давить на занятость.

По мнению группы экономистов Morgan Stanley, поскольку торговая война сбивает экспортные заказы, дефляция оптовых цен в Китае, вероятно, усилится до 2,8 процента в апреле с 2,5 процента. Кроме того, производство не сможет быстро адаптироваться к повышению тарифов, что, вероятно, усугубит проблемы избыточных мощностей в некоторых отраслях. Goldman Sachs прогнозирует, что реальный валовой внутренний продукт Китая вырастет в этом году всего на четыре процента этом году, хотя Пекин установил целевой в пять процентов.

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Как отметил директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co Шэнь Мэн, для экспортеров, которые смогли взимать более высокие цены с американских потребителей, продажи на внутреннем рынке Китая — это всего лишь способ избавиться от нераспроданных запасов. А вот возможностей для извлечения большой прибыли остается очень мало. Это означает, что некоторые компании закроются, а другие будут работать с убытками, просто чтобы избежать простоя.

Ранее стало известно, что китайские экспортеры начали поставлять товары в США через третьи страны, чтобы избежать повышенных пошлин.

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