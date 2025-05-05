Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы

Путин и Собянин обсудили реализацию масштабных проектов развития Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин провели встречу для обсуждения итогов социально-экономического развития столицы. Об этом градоначальник сообщил в Telegram-канале.

Собянин заметил, что еще в 2023 году Москва вышла на второе место среди мировых городов по паритету покупательной способности. В 2024-м экономика города также сохраняла высокие темпы развития и выросла на 5,5 процента. Он подчеркнул, что на сегодняшний день доля столицы в общей экономике России составляет 21 процент.

«Столица стала производственным центром страны. Активно растут высокотехнологичные производства. В прошлом году мы ввели целый ряд предприятий, которые начали замещать импортные поставки оборудования», — отчитался градоначальник.

Мощный скачок в развитии Москва получила как раз из-за потрясений последних лет. Он напомнил не только про западные санкции, но и про период пандемии. В разговоре с главой государства Собянин пообещал и дальше работать на благо столицы, продолжать развивать социальные программы и брать в приоритет повышение показателей в сфере здравоохранения.

Ранее Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам. Он подчеркнул, что такой результат оказался очень близок к хорошим европейским стандартам.