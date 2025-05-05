СВР: Приглашенные в Киев страны Европы напоминают гитлеровскую коалицию

Список приглашенных в Киев по случаю 80-летия Победы стран Европы напоминает гитлеровскую коалицию. Об этом заявили в Службе внешней разведки России (СВР), сообщает РИА Новости.

«Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС. Неслучайна реакция на указанное сборище комментаторов, окрестивших его "пиар-акцией негодяев из Брюсселя", "Днем проигравших" или "Днем потомков нацистов"», — говорится в заявлении.

Ранее в СВР заявили, что европейские страны и Украина предпринимают попытки омрачить празднование 80-летней годовщины Победы. В разведывательном ведомстве отметили, что цинизм европейских стран усугубляется планами лидеров некоторых из них принять приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить празднования в Киеве.