Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:47, 5 мая 2025Мир

Список приглашенных в Киев стран Европы сравнили с гитлеровской коалицией

СВР: Приглашенные в Киев страны Европы напоминают гитлеровскую коалицию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Список приглашенных в Киев по случаю 80-летия Победы стран Европы напоминает гитлеровскую коалицию. Об этом заявили в Службе внешней разведки России (СВР), сообщает РИА Новости.

«Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС. Неслучайна реакция на указанное сборище комментаторов, окрестивших его "пиар-акцией негодяев из Брюсселя", "Днем проигравших" или "Днем потомков нацистов"», — говорится в заявлении.

Ранее в СВР заявили, что европейские страны и Украина предпринимают попытки омрачить празднование 80-летней годовщины Победы. В разведывательном ведомстве отметили, что цинизм европейских стран усугубляется планами лидеров некоторых из них принять приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить празднования в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности расстрела полицейских в Махачкале

    Россиянки рассказали о своих интимных переживаниях

    Чипированный Маском человек научился управлять компьютером языком

    ВСУ нанесли массированный удар по Запорожской области

    В Греции прокомментировали возможность поставки систем ПВО Patriot на Украину

    Раскрыты подробности о выжившем в перестрелке в Махачкале сотруднике полиции

    Американская военная техника попыталась прорваться через российскую границу

    Борьба полицейского и боевика с ножом в Махачкале попала на видео

    Запущен проект о ветеранах ко Дню Победы

    В европейской стране отчитались о нулевой инфляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости