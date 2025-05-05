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11:47, 5 мая 2025Россия

Стало известно о погибших во время атаки беспилотников ВСУ на Курскую область

Mash: Два человека погибли во время атаки беспилотников ВСУ на Курскую область
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Два человека погибли во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, украинская сторона ударила дронами по автомобилю Lada Largus с мирными жителями в селе Щеголок Беловского района. Двух пассажирок спасти не удалось.

Еще две женщины и один мужчина пострадали. Их госпитализировали со ссадинами и ушибами.

4 мая сообщалось, что два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников в деревне Будище Большесолдатского района Курской области.

Еще раньше в результате атаки ВСУ на Курскую область загорелась заправка. Возгорание удалось потушить за 10 минут.

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