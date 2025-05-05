Стало известно о погибших во время атаки беспилотников ВСУ на Курскую область

Два человека погибли во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По сведениям издания, украинская сторона ударила дронами по автомобилю Lada Largus с мирными жителями в селе Щеголок Беловского района. Двух пассажирок спасти не удалось.
Еще две женщины и один мужчина пострадали. Их госпитализировали со ссадинами и ушибами.
4 мая сообщалось, что два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников в деревне Будище Большесолдатского района Курской области.
Еще раньше в результате атаки ВСУ на Курскую область загорелась заправка. Возгорание удалось потушить за 10 минут.