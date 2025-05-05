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08:32, 5 мая 2025Забота о себе

У мужчины уменьшился пенис после приема лекарства от выпадения волос

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik

После приема лекарства от выпадения волос 28-летний американец испытал множество побочных эффектов, в том числе эректильную дисфункцию и уменьшение пениса. Об этом он рассказал в эфире подкаста Марка Миллича, который тоже испытал побочные действия препарата, пишет New York Post.

Мужчина, не ставший раскрывать своего имени, рассказал, что начал принимать финастерид в июне 2023 года, но почти сразу отказался от него из-за побочных эффектов на сексуальное здоровье. По его словам, симптомы прошли довольно быстро и он совершил главную ошибку — решил вновь начать принимать препарат в меньшей дозировке.

Американец отметил, что вскоре побочные эффекты проявились с новой силой: в области таза началась острая боль, либидо колебалось от неудержимо высокого до полного его отсутствия, периоды эректильной дисфункции тянулись неделями. К тому же, как утверждает гость подкаста, его гениталии уменьшились и изменили форму. Однако это было не самым худшим. По его словам, через месяц началась сильная бессонница, во время которой он не мог уснуть 10 дней подряд.

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Мужчина рассказал, что обратился к урологу, стал правильно питаться и заниматься спортом, но до сих пор испытывает проблемы со здоровьем. «Мои кости скрипят как сумасшедшие — это ужасно. Я снова не могу спать, на коже появились высыпания и половая функция регрессировала. Каждый месяц я чувствую, что появляется новый побочный эффект», — пожаловался он.

Ранее Уролог Диана Торрес рассказала мужчинам, как правильно мыть пенис, чтобы предотвратить различные заболевания. По ее словам, лучше всего использовать мягкое мыло с нейтральным pH.

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