У резиденции Путина задержали женщину из Техаса. Что о ней известно?

ФСО у резиденции Путина задержала гражданку США Алексу Рей

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) России задержали у государственной резиденции в Ново-Огарево 30-летнюю гражданку США Алексу Рей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел несколько недель назад, однако точная дата не уточняется. Иностранка не говорила по-русски и не смогла объяснить, что делала рядом с охраняемым объектом. После задержания женщину передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Как отмечает канал, Алекса Рей регулярно бывает в России. Сейчас она находится в стране по туристической визе. Известно, что с осени 2024 года американка проживала в отеле в Красногорске, однако 31 декабря покинула гостиницу в связи с ее закрытием на новогодние праздники.

Информации о том, возбуждалось ли в отношении женщины административное или уголовное дело, нет. Также неизвестно, была ли она отпущена после допроса.

Что известно о Ново-Огарево и почему туда не пускают

Ново-Огарево — это бывшая усадьба XIX века, расположенная недалеко от села Усово в Одинцовском районе Подмосковья. История объекта восходит к XIX веку, когда она принадлежала великому князю Сергею Александровичу. В 1950-х годах усадьба была перестроена по заказу советского руководителя Георгия Маленкова и использовалась как гостевая резиденция для официальных делегаций. С 2000 года является государственной резиденцией президента России. Сюда съезжаются российские чиновники, здесь проходят рабочие совещания и встречи на высшем уровне.

Объект закрыт для общественности: территория охраняется ФСО, доступ посторонним строго ограничен, а экскурсии не проводятся. Резиденция окружена высоким забором высотой до шести метров с камерами наблюдения, а мобильные устройства на ее территории могут быть ограничены в использовании.

В Ново-Огарево проходят рабочие встречи президента с российскими чиновниками и зарубежными лидерами

Так, летом 2024 года в Ново-Огарево состоялась неформальная беседа Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а осенью прошла встреча с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, встреча с лидером ОАЭ прошла «дома», поскольку отношения между президентами доверительные и дружеские.

Фото: Величкин Сергей, Родионов Владимир / ТАСС

В 2021 году сообщалось, что якобы вблизи Ново-Огарево ведется масштабное строительство, включающее больницу, гостиницу и спортивный комплекс. Согласно данным журналистского расследования, стоимость проекта оценивалась в 20-50 миллиардов рублей. Кроме того, якобы к стройке стали возводить мост через Москва-реку, стоимость которого оценивается в 200 миллионов рублей. Однако официальные представители Кремля опровергли наличие подобных строительных работ. «В Ново-Огарево нет никаких строек. Это резиденция главы государства... Я могу сказать, что на территории резиденции президента нет никаких строек», — прокомментировал материал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также напомнил, что издание, опубликовавшее данную информацию, запрещено в России.

Несмотря на меры безопасности, в сети регулярно появляются фото с окрестностей: виды на парк, реку, особняк и накрытые столы. ФСО, в свою очередь, давно ужесточила правила: запретила съемку, ввела ограничения на использование телефонов и пресекла попытки геометок на картах. Таким образом, Ново-Огарево остается зоной, где случайных гостей быть не должно.