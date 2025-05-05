Участник СВО сделал обзор на свою ампутацию и оценил боль по десятибалльной шкале

Боец СВО описал свои впечатления от пережитой ампутации

Участник специальной военной операции (СВО), который получил увечье в зоне боевых действий, описал впечатления от травмы и лечения. Свой рассказ он разместил в сообществе «Паблик с обзорами (почти на все)» во «ВКонтакте».

По словам бойца, ранение он получил в результате «сброса» с беспилотника. Испытанную при этом боль он оценил по десятибалльной шкале. «Боль 7/10 (...), но первые секунды не чувствуешь, потом начинает очень сильно гореть», — пояснил солдат.

Эвакуация заняла два дня, продолжил солдат. Врачей и условия в госпитале он оценил на 10/10 и на 12/10 соответственно. «Скажу честно, такие больницы я видел раньше только по телевизору», — добавил военнослужащий.

Ранее военный медик с позывным Док назвал три условия выживания на СВО. Военнослужащий с позывным Док отнес к ним везение, хладнокровие и боевую подготовку.