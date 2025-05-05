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10:05, 5 мая 2025Путешествия

Украинка разгромила чужую квартиру в Таиланде и оказалась в розыске

Khaosod: Украинка разгромила квартиру на Пхукете и оказалась в розыске
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Isen Stocker / Shutterstock / Fotodom

Украинка оказалась в розыске в Таиланде из-за того, что разгромила чужую квартиру. Подробности сообщило издание Khaosod.

Туристка по имени Анастасия снимала жилье на курорте Пхукет с 15 апреля 2024 года по 15 апреля 2025-го, однако по истечение договора женщина отказалась съехать. Более того, она задолжала оплату аренды и счетов за воду и электричество. В конце концов иностранка все же выехала, оставив ключи для управляющей в мусорном баке.

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Когда хозяйка пришла проверить квартиру, она пришла в недоумение. Оказалось, украинка сломала все электроприборы, нарисовала на стенах мужские гениталии, а над кроватью написала слово «мошенничество» на английском языке. Кроме того, матрас, подушки, одеяла и занавески были изрезаны, а хлопковая набивка разбросана по всей комнате.

Хозяйка подала заявление в полицию и оценила ущерб в 350 тысяч батов (874 тысячи рублей). Злоумышленницу объявили в розыск. Если правоохранители докажут, что это была вина украинки, туристку занесут в черный список и она больше не сможет вернуться в Таиланд.

Ранее мужчина снял дом в США через сервис аренды Airbnb и разгромил его, разрисовав стены ритуальными надписями. Изображения были выполнены красной помадой.

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