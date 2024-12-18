Мужчина разгромил арендованный на Airbnb дом и разрисовал стены ритуальными надписями

Мужчина снял дом в американском штате Мичиган через сервис аренды жилья Airbnb и разгромил его, разрисовав стены ритуальными надписями. Об этом владелец жилья рассказал в соцсети TikTok, на пост обратило внимание издание New York Post.

Собственник Винс Виллегас показал на видео, что вся мебель перемещена на улицу, а многие другие предметы сломаны. Красной помадой на стенах и зеркале были нарисованы необычные рисунки. В ванной лежал камень, все коврики в доме были свернуты, а на двери спальни нашли странную жидкую субстанцию.

По словам Виллегаса, выезд гостя был запланирован на 10 утра, однако он явился лишь после обеда. Собрав вещи в мусорные пакеты, мужчина ушел, но позже прислал хозяину счет за «ремонтные работы» на 1 тысячу долларов (104 тысячи рублей). По словам мужчины, он известный дизайнер интерьеров из Чикаго и хотел обустроить дом по-своему.

Ранее темнокожая блогерша сняла квартиру на сервисе для аренды жилья Airbnb и пожаловалась на зловещий расистский декор комнат. По словам 23-летней Эрики Уоткинс, стены дома украшали ветки хлопка, на которых висели игрушечные обезьяны.

