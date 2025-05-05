В США захотели запретить бойкот Израиля

В Конгрессе США подготовили законопроект, запрещающий призывы к бойкоту Израиля

Американские конгрессмены Майк Лоулер и Джош Готтхаймер подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность за поддержку призывов к бойкоту Израиля. Об этом сообщает Newsweek.

«По словам конгрессменов, законопроект "направлен против вредных и антисемитских по своей сути" призывов к бойкоту, а также "расширяет уже существующие меры защиты от бойкотов, инициированных иностранными государствами"», — говорится в материале.

Ответственность за поддержку призывов к бойкоту Израиля, предусмотренная законопроектом, включает административные и уголовные штрафы в размере до 1 миллиона долларов, а также тюремное заключение сроком до 20 лет.

Однако, как утверждается, инициатива уже столкнулась с критикой со стороны представителей обеих партий, которые указывают на ее противоречие праву на свободу слова, закрепленному в 1-й поправке к Конституции США.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал выгнать из Конгресса двух демократов, которые пытались инициировать его импичмент.