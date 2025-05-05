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08:38, 5 мая 2025Россия

В Госдуме призвали проверить законность выдачи жилья мигрантам

Депутат Миронов призвал проверить законность выдачи жилья мигрантам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат Госдумы пояснил, что в последнее время выросло число случаев незаконного получения мигрантами субсидий на жилье, а также жилищных сертификатов. Миронов подчеркнул, что подобная практика распространилась по всей стране.

«Наблюдается тревожная тенденции с обеспечением вчерашних мигрантов жильем за счет государственного бюджета и в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия», — отметил политик.

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Председатель партии добавил, что в данной сфере развивается коррупционная составляющая. При этом, по его словам, механизм выделения сертификатов на жилье не отработан, а у общественности нет доступа к спискам получателей.

В 2025 году в России было выявлено несколько случаев бесплатного предоставления жилья мигрантам. Одним из первых и самым громким стала выдача жилищного сертификата в подмосковных Мытищах. Его обладателями стали Тахмина Самадова и Рамазон Рахимов.

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