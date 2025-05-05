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11:00, 5 мая 2025Бывший СССР

В Киеве признали усталость мира от украинского конфликта

Мельник: В мире имеет место усталость от украинского конфликта
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Мир устал от украинского конфликта. Об этом заявил новый постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) Андрей Мельник в интервью изданию «РБК-Украина».

«Усталость от войны, она действительно имеет место, давайте быть откровенными, не только на Украине, не только среди наших партнеров, в той же Германии, но и по всему миру люди хотят, чтобы все эти ужасы прекратились», — подчеркнул Мельник.

По словам дипломата, из-за этого Киев рискует потерять внимание Организации Объединенных Наций. Украина также фиксирует, что не все процессы происходят в ее пользу, добавил постпред страны в ООН.

Ранее в ООН обеспокоились сообщениями о пытках пленных россиян на Украине. Члены комитета Организации Объединенных Наций против пыток отметили, что планируют внимательно следить за 20 расследованиями, начатыми Генеральной прокуратурой Украины.

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