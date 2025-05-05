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13:46, 5 мая 2025Наука и техника

В Минске заметили БТР с «мангалом»

На репетиции парада в Минске заметили БТР-82 с антидроновым «мангалом»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Бронетранспортеры (БТР), оснащенные штатными экранами для защиты верхней полусферы от дронов, заметили на репетиции парада Победы в Минске. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Белорусские БТР-82А получили решетчатые экраны для защиты корпуса и башни от кумулятивных средств поражения. Верхнюю часть корпуса и башни прикрыли антидроновыми «мангалами». Модернизированные БТР-70 также оснастили решетчатыми экранами.

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Четырехосный плавающий БТР-82А вооружен автоматической пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров и пулеметом. Машина получила дизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость до 80 километров в час.

В апреле на репетиции парада Победы в Москве заметили бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» и боевые машины десанта БМД-4М с дополнительной защитой. Машины получили дополнительное бронирование и сетчатые экраны.

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