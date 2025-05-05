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05:26, 5 мая 2025Бывший СССР

В России допустили изменение отношения к Западу на Украине в случае поражения

Политолог Лизан допустил изменение отношения к Западу на Украине при поражении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Политолог Иван Лизан в беседе с газетой «Взгляд» допустил, что отношение к Западу на Украине изменится в случае поражения в конфликте.

Он отметил, что западные страны годами вкладывались в военный потенциал республики для стратегического сдерживания России. Теперь, когда боеспособность ее армии пошатнулась, никто не хочет признавать поражение Вооруженных сил страны (ВСУ).

«Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», — выразил мнение Лизан.

Он указал, что западные издания начинают призывать Киев подождать и намекают на реванш в будущем, когда американский лидер Дональд Трамп завершит свою каденцию, и Соединенные Штаты продолжат оказывать полноценную военную помощь. Эксперт подчеркнул, что России необходимо продемонстрировать максимальную боеготовность, чтобы у Запада и Украины не было желания идти на опрометчивые шаги.

Ранее президент США призвал прекратить огонь на Украине минимум на 30 дней. Как уточнил спецпосланник американского лидера Кит Келлог, в настоящее время «дело за россиянами».

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