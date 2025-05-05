В России осудили китаянок за попытку вывезти военную технику под видом бытовых приборов

В Петербурге суд приговорил граждан Китая за попытку контрабанды военной техники

В Санкт-Петербурге суд приговорил россиянку Екатерину Брус и двоих китаянок Дяо Чуцяо и У Синюй за попытку контрабанды военной техники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Их признали виновными по статьям 30, 226.1 УК РФ («Покушение на контрабанду»). Россиянка проведет в колонии общего режима четыре с половиной года. Дяо Чуцяо назначили четыре года и восемь месяцев колонии общего режима, а У Синюй — семь лет и один месяц.

По версии следствия, неустановленный гражданин Китая организовал группировку, которая должна была незаконно отправлять в Китай «иную военную технику». Женщины вступили в эту банду. Брус должна была за вознаграждение скупать технику в российских регионах и организовывать их доставку в Москву, а потом передавать продукцию военного назначения (ПВН) У Синюй. Китаянка отвечала за их перемещение через таможенную границу. Она также переупаковывала ПВН в коробки из-под бытовых товаров и отправляла ее Дяо Чуцяо, которая занималась аналогичными вещами.

Ранее сообщалось, что под иной военной техникой понимаются лопатки компрессора двигателя военного самолета. У женщин изъяли 74 такие лопатки и другие предметы.